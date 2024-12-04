российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 декабря 2024, 12:54 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

Роспотребнадзор следит за распространением неизвестного вируса в Конго

Специалисты Роспотребнадзора отслеживают информацию о вспышке неизвестной болезни в Конго, жертвами которой стали более 140 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Демократической Республике Конго», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что создали лабораторную базу в целях выявления рисков и принятия дополнительных мер. Штат специалистов подготовлен, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций.

Кроме того, в пропускных пунктах через государственную границу работает автоматизированная информсистема «Периметр», которая позволяет определить граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В провинции Кванго Демократической Республики Конго жертвами неизвестного вируса стали 140 человек. Симптомы заболевания схожи с гриппом: высокая температура и сильная головная боль. При этом число зараженных продолжает расти.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

В Новой Зеландии объявили эпидемию коклюша / В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости ковидом и исчезновении гриппа / В США после ураганов произошла вспышка смертельно опасного заболевания / ВОЗ не привлекала Россию к обсуждению оспы обезьян / России угрожает переносимый обычными комарами африканский вирус Усуту / Работникам птицефабрик посоветовали прививаться от птичьего гриппа / Индонезии ввела QR-коды для туристов из-за оспы обезьян / В Аргентине экипаж судна посадили на карантин из-за оспы обезьян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Россия, Эпидемии,