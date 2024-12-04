Роспотребнадзор следит за распространением неизвестного вируса в Конго

Специалисты Роспотребнадзора отслеживают информацию о вспышке неизвестной болезни в Конго, жертвами которой стали более 140 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Демократической Республике Конго», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что создали лабораторную базу в целях выявления рисков и принятия дополнительных мер. Штат специалистов подготовлен, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций.

Кроме того, в пропускных пунктах через государственную границу работает автоматизированная информсистема «Периметр», которая позволяет определить граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В провинции Кванго Демократической Республики Конго жертвами неизвестного вируса стали 140 человек. Симптомы заболевания схожи с гриппом: высокая температура и сильная головная боль. При этом число зараженных продолжает расти.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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