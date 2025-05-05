Птичий грипп может превратить свиней в «вирусные лаборатории»

Вирус птичьего гриппа угрожает затронуть поголовье домашних свиней и превратить их в опасную «лабораторию», так как патоген может обменяться генетическим материалом с человеческим гриппом и стать передаваемым между людьми. Об этом сообщили в Европейском союзе по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Вспышка H5N1 в США началась прошлой весной и распространилась как на птиц по всей стране, так и на молочный скот в 17 штатах. Это привело к гибели миллионов домашних птиц, росту дефицита яиц и их резкому подорожанию.

Были и случаи передачи инфекции людям, в том числе один со смертельным исходом. При этом подтвердились два случая заражения свиней. В Европе вирус затронул птиц и овец. Британские власти сообщали о случаях заражения людей.

«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он все больше распространяется от птиц к млекопитающим», – сказал исполнительный директор EFSA Бернард Урл, подчеркнув, что в Европе ситуация с H5N1 «относительно хорошо контролируется».

По словам ученых, именно свиньи представляют особую опасность, поскольку могут переносить патогены как от птиц, так и от людей. Кроме того, серьезной общественной проблемой является рост числа устойчивых к антибиотикам патогенов в животноводстве.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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