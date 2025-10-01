российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 октября 2025, 15:06 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Десятки конголезцев умерли от лихорадки Эбола за месяц

В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола. Большинство заболевших – женщины и дети.

Распространение вируса началось в стране с начала сентября. В общей сложности за месяц зарегистрированы 64 случая заболевания, из них 42 закончились смертью. Помимо местных жителей жертвами лихорадки стали три медработника.

«Коэффициент летальности составляет 65,6%», – сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Наибольшее число заболевших – женщины (57,8%) и дети в возрасте с рождения до девяти лет (25,0%).

Ранее в ВОЗ заявляли, что на проведение полноценной вакцинации конголезцев от вируса Эбола необходимо собрать 21 миллион долларов.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Эпидемии

Климат теплеет – болезни меняются: какие тропические инфекции грозят России / В Австралии обнаружили более опасный штамм оспы обезьян / Птичий грипп может превратить свиней в «вирусные лаборатории» / ВОЗ провела учения на случай пандемии «мамонтовой оспы» / Роспотребнадзор проверяет данные о новой устойчивой бактерии в Малайзии / В России усилили контроль на границе из-за выявления лихорадки Эбола в Нью-Йорке / В Африке в бактериологической лаборатории подозревают утечку опасных вирусов / В США зарегистрирована первая смерть от птичьего гриппа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, Эпидемии,