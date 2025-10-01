Десятки конголезцев умерли от лихорадки Эбола за месяц

В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола. Большинство заболевших – женщины и дети.

Распространение вируса началось в стране с начала сентября. В общей сложности за месяц зарегистрированы 64 случая заболевания, из них 42 закончились смертью. Помимо местных жителей жертвами лихорадки стали три медработника.

«Коэффициент летальности составляет 65,6%», – сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Наибольшее число заболевших – женщины (57,8%) и дети в возрасте с рождения до девяти лет (25,0%).

Ранее в ВОЗ заявляли, что на проведение полноценной вакцинации конголезцев от вируса Эбола необходимо собрать 21 миллион долларов.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

