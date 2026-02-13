российское информационное агентство 18+

Пятница, 13 февраля 2026, 17:14 мск

В Индии медсестра умерла после заражения вирусом Нипах

В Индии медсестра скончалась после заражения вирусом Нипах. Это второй смертельный случай от этого заболевания.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», 25-летняя девушка заразилась вирусом в январе, когда ухаживала за «нулевым пациентом». Заболевший мужчина скончался, медсестра впала в кому, еще один инфицированный сотрудник госпиталя вскоре выздоровел.

В результате у девушки развилась легочная инфекция, пациентку пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, но несмотря на усилия врачей у медсестры из-за возникших осложнений остановилось сердце.

Вирус Нипах распространяется летучими лисицами и мышами и обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. ВОЗ называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

