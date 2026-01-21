В Индии выявили более опасный штамм оспы обезьян

В Индии обнаружили более опасный штамм оспы обезьян. Вирус передается от человека к человеку, сообщает газета Navbharat Times.

Новый вариант патогена был выявлен в южном штате Керала. Генетическое исследование, проведенное специалистами Индийского совета медицинских исследований (ICMR), института вирусологии и ряда диагностических лабораторий, показало, что его распространение связано с поездками за рубеж.

Речь идет о штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью и легко передается от человека к человеку. Установлено, что из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом девять ранее совершили поездки за границу.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи, со временем перерастающей в язвы. Основной ареал распространения – страны Африки. По данным ВОЗ, за первые шесть месяцев прошлого года в мире было зарегистрировано более 30 тысяч случаев в 79 странах, 119 заболевших скончались.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube