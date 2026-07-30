ФАС выявила сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба РФ выявила сговор при строительстве мусорных полигонов. Общая стоимость контрактов, заключенных с нарушением антимонопольного законодательства, оценивается в 14,9 млрд рублей.

«Служба установила нарушение антимонопольного законодательства в действиях ООО «СК «Гидрокор», ООО «Республиканский экологический оператор», а также других хозяйствующих субъектов и органов власти. Соглашение действовало в 2021-2026 годах», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники сговора при проведении конкурсов на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ создавали барьеры для других игроков рынка из-за распределения подрядных обязательств.

В числе таких контрактов были и концессионные соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов.

В ФАС добавили, что участникам сговора грозят штрафы в соответствии с КоАП.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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