В реку Амур сливали сточные воды аэропорта Николаевска

Дальневосточная транспортная прокуратура выявила нарушения в работе аэропорта Николаевска-на-Амуре. Сточные воды воздушной гавани попадали в реку Амур.

В ходе проверки было установлено, что очистные сооружения захламлены, а фильтрующие компоненты и насосы отсутствуют. «Сточные воды, образуемые в результате хозяйственной деятельности аэропорта, в том числе при противообледенительной обработке воздушных судов, сбрасываются в реку Амур. При этом решение о предоставлении водного объекта в пользование у организации отсутствует», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура внесла представление руководителю авиапредприятия, но нарушения так и не устранили. Тогда ведомство обратилось в суд.

Кроме того, юрлицо привлекли к административной ответственности за пользование водным объектом с нарушением условий и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

