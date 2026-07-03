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Аномальная жара стала причиной гибели более двух тысяч французов

Во Франции из-за аномальной жары скончались более двух тысяч человек. Об этом заявила французский министр здравоохранения Стефани Рист.

В период с 22 по 28 июня зарегистрировано 2025 новых смертей, связанных с жаркой погодой. Основной удар жара нанесла по людям старше 45 лет – среди них прирост смертности составил почти 30% из числа всех погибших из-за жары.

Чаще всего люди умирают из-за удушающего зноя в домашних условиях – прирост на 91%, в домах престарелых – +37%, в больницах – +19,7%.

По словам экспертов, статистика смертей из-за жары может быть занижена, поскольку электронные сертификаты охватывают лишь 60% летальных случаев по стране.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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