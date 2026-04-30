На побережье Туапсе обнаружены новые выбросы нефтепродуктов

В Туапсинском муниципальном округе на пяти участках побережья зафиксировали локальные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Загрязнения на этих территориях убирают сотрудники подразделений «Кубань-СПАС».

Речь идет об участках протяженностью от 100 до 300 метров в границах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский. Выброс нефтепродуктов выявили мониторинговые группы.

В уборке локальных загрязнений задействованы 56 человек. С 27 по 29 апреля собрано и вывезено 5,5 тыс. мешков загрязненного грунта.

В оперштабе уточнили, что основные работы продолжаются на территории Туапсе, в устье одноименной реки и на береговой линии моря протяженностью около 1 км.

Нефтепродукты попали в воду после масштабных пожаров на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникших из-за атак украинских беспилотников, указали в ведомстве. Ранее сообщалось, что пожар на туапсинском НПЗ, начавшийся в ночь на 28 апреля после воздушного удара ВСУ, полностью потушили спустя двое суток.

Туапсе, Наталья Петрова

