Пожар на НПЗ в Туапсе потушили спустя двое суток

Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в результате атаки украинских беспилотников, потушили. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром 30 апреля.

«Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа», – отметил глава региона в соцсетях.

Кондратьев добавил, что после ликвидации возгорания специалисты «сделают все, чтобы привести город в порядок, как можно скорее».

Пожар на туапсинском НПЗ начался в ночь на вторник, 28 апреля, после падения обломков дронов. На территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. По последним данным, из домов, расположенных вблизи НПЗ, эвакуированы порядка 70 человек. Их разместили в гостинице.

Пожар был локализован утром 29 апреля, а вечером в МЧС заявили о ликвидации открытого горения. Накануне также сообщалось о незначительном превышении нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе в Туапсе. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никаких рисков для здоровья местных жителей нет. «Мы держим ситуацию под контролем очень плотно, усиливаем там свои лабораторные мощности, будем контролировать ситуацию. Сегодня риска для здоровья нет», – сказала она журналисту Александру Юнашеву.

Краснодар, Наталья Петрова

