«Для безопасности»: в Туапсе эвакуируют жителей домов рядом с горящим НПЗ

В Туапсе начали эвакуацию жителей домов, расположенных неподалеку от горящего нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пожар на НПЗ начался ночью после падения обломков украинских БПЛА, сообщал региональный оперштаб.

«Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация», – написал Кондратьев в своем канале в «Максе». Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6. Глава региона призвал жителей следовать всем рекомендациям местных властей.

Об эвакуации горожан сообщил и Бойко. «Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться. ПВР расположен в СОШ 6», – говорится в сообщении главы округа на его странице в соцсети «ВКонтакте». Бойко добавил, что эвакуационные автобусы ждут жителей по адресу: улица Пушкина, дома 41, 43.

Глава Краснодарского края уточнил, что в тушении масштабного пожара на НПЗ задействованы 164 человека и 46 единиц техники. В ближайшее время группировку дополнительно увеличат, добавил он.

Обновлено. После ночной атаки ВСУ занятия в городских школах Туапсе и коррекционной школе отменены, районные образовательные учреждения работают в обычном режиме. Об этом сообщило управление образования администрации Туапсинского муниципального округа. Кроме того, детсады №22 и №25 работают без приема детей, остальные дошкольные учреждения работают в формате дежурных групп, где для детей обеспечены условия для питания и сна.

Туапсе, Наталья Петрова

