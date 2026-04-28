Горит НПЗ в Туапсе: ПВО за ночь сбила почти 190 БПЛА над Россией

Силы противоздушной обороны в ночь на вторник перехватили и уничтожили 186 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. Атаке подверглись регионы юга страны. В Туапсе начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

По информации военного ведомства, вражеские дроны нейтрализованы над Астраханской, Волгоградской, Ростовской областями, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Курской области.

В Туапсе вспыхнул пожар на НПЗ после падения обломков беспилотников, сообщил оперштаб Краснодарского края. Обошлось без пострадавших. В тушении возгорания задействованы 122 человека и 39 единиц техники.

В Ростовской области беспилотник ВСУ сбили в Каменском районе, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Брянской области ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Косицы Севского района, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате удара БПЛА по движущемуся автомобилю ранения получил мужчина, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы.

Ночью вводились ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Сочи, Геленджика и Краснодара.

Москва, Наталья Петрова

