В Туапсе спустя сутки с лишним локализовали пожар на НПЗ

Пожарные утром 29 апреля локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшее после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Пожар локализовали в 7:05 мск. В ликвидации возгорания задействованы 312 человек и 73 единицы техники, уточнили в оперштабе.

Позже стало известно, что в Туапсе потушили пожар в многоквартирном доме рядом с горящим НПЗ. Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 2:40 и распространился на площади в 150 квадратных метров, уточнил оперштаб. Пожар ликвидировали в 4:40.

Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировано 60 человек, в их числе девять детей. «Накануне вечером всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах», – сообщили в штабе.

Добавим, что в целях безопасности школы и учреждения дополнительного образования Туапсе сегодня, как и накануне, не принимают учеников. Местный кадетский корпус работает с соблюдением необходимых мер безопасности и минимальным пребыванием детей на открытом воздухе.

Пожар на туапсинском НПЗ начался в ночь на 28 апреля из-за падения обломков сбитых беспилотников, сообщал оперштаб. Обошлось без пострадавших. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня. В Туапсе были направлены дополнительные силы спасателей из Адыгеи, Ростовской области и Ставрополья. Накануне в Туапсе по поручению президента РФ прибыл глава МЧС Александр Куренков для контроля тушения пожара на нефтезаводе.

Туапсе, Наталья Петрова

