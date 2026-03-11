ВОЗ предупредила о токсичных осадках в Иране после ударов по нефтеобъектам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о токсичных осадках из-за ударов по нефтяным объектам в Иране. Об этом заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

«Черный дождь и кислотные дожди представляют опасность для населения, в первую очередь респираторную. Удары по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводам [в Иране] вызвали пожары и привели к массовому выбросу в воздух токсичных углеводородов», – сказал Линдмайер на брифинге в Женеве.

«Черный дождь» стал следствием прихода атмосферного фронта, смешавшего осадки с загрязняющими частицами.

ВОЗ рекомендует оставаться в помещениях, так как вдыхание или контакт с дымом и токсичными частицами могут вызывать головные боли, раздражение кожи и глаз, проблемы с дыхательной системой. Длительное воздействие некоторых соединений повышает риск онкологических заболеваний.

Женева, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube