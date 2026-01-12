В Мурманской области на нефтебазе произошла утечка 80 тонн бензина

В Мурманской области произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился на территории нефтебазы в городе Оленегорске. Из-за прорыва трубопровода, связанного с резервуаром, произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95.

Отмечается, что подачу топлива оперативно прекратили. Бензин изолировали с помощью улавливающих сооружений.

Проводятся подготовительные работы для откачки нефтепродуктов и загрязненного снега с целью дальнейшей утилизации.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

