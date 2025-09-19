российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 сентября 2025, 13:22 мск

Оперштаб: сбор осевшего у берегов Анапы мазута полностью завершен

Фото: пресс-служба администрации Керчи

У берегов Анапы и Темрюкского района завершен сбор мазута с морского дна. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«С 10 по 17 сентября водолазы у причала в поселке Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации последствий аварии участвовали сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. Нефтепродукты собирали двумя способами: вручную, с использованием лопат, и при помощи эжекторных установок.

В общей сложности удалось очистить 19 участков: прибрежные зоны Анапы, поселка Джемете, села Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более двух тысяч тонн.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Анапа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

