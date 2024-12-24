Ространсназдор констатировал нарушения во время ЧП с крушением танкеров в Керченском проливе

Потерпевшие 15 декабря крушение танкеры находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России по итогам проверки Ространснадзора.

«Установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом», – пояснили в министерстве.

В Минтрансе также сообщили, что с момента аварии танкеров «Волгонефть» на предмет загрязнения обследовано более 170 кв км акватории. Устраняя загрязнения выявленных участков, суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ «Морспасслужба» очистили от мазута свыше 24,3 тысяч квадратных метров.

Также аварийно-спасательные группы сотрудников отрасли очистили 4,8 тысячи кв метров пляжей и участков берега, собрав около 14,5 тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлено 200 метров боновых заграждений.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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