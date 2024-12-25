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Среда, 25 декабря 2024, 16:07 мск

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Пятна мазута дошли до Новороссийска: на Кубани ввели режим ЧС краевого масштаба

Погодные условия осложняют ликвидацию последствий катастрофы в Черном море, где ранее произошел разлив нефтепродуктов. Власти Краснодарского края усилили режим чрезвычайной ситуации.

«К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи», – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ситуация остается напряженной, несмотря на усилия волонтеров и сотрудников экстренных служб. «Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась», – отметил глава региона. До настоящего времени действовал режим ЧС муниципального уровня в Анапе и Темрюкском районе.

Тем временем, пятна мазута, возникшие после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива, достигли Новороссийска. «Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр», – рассказали РИА «Новости» в экстренных службах.

С начала операции по ликвидации последствий аварии удалось собрать и вывезти 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Группы спасателей и волонтеров обследовали около 220 километров побережья.

Как сообщалось ранее, утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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