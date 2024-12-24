В Крыму от вытекшего из аварийных танкеров мазута очищено 14 км побережья

В Крыму спасатели и добровольцы очистили от мазута с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров более 14 км побережья, собрав свыше 109 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Очищены 14,4 километров береговой линии, из них за сутки – 4; собраны и вывезены свыше 109 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – 49 и более 3 тонн нефтесодержащей жидкости», – говорится в сообщении ведомства.

Мониторинговыми группами обследованы 349 км береговой полосы, из них 49 км за прошедшие сутки. Обнаружены 20 масляных пятен в акватории Керченского пролива, для их ликвидации задействованы три судна. Всего для очистки береговой линии привлечены более 9 500 человек и 437 единиц техники.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Коваленко уточнил, что за сегодняшний день обнаружены незначительные загрязнения на двух участках. В Керчи и Ленинском районе работает 15 мониторинговых групп, отслеживающих появление мазутных пятен.

22 декабря в Керчи был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после появления на берегу мазута, утекшего в море после крушения танкеров в Керченском проливе. В Ленинском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС муниципального характера. В тот же день сообщалось, что выброс нефтепродуктов в море и на берег произошел на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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