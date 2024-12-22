В Керчи из-за мазута введен режим ЧС

В Керчи введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, на берегу начал появляться мазут, утекший в море после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе.

«В Керчи введен режим ЧС муниципального характера. В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС муниципального характера», – сообщил Крючков.

До этого он рассказал, что на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров. Для очистки берега были привлечены спасатели, экологи и добровольцы.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, произошел разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим ЧС. Сообщалось, что в море попало несколько тонн мазута.

Возбуждено два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ) и нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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