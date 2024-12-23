В Черном море после разлива мазута обнаружили 10 погибших дельфинов

В Краснодарском крае за последнюю неделю обнаружили 10 мертвых дельфинов, причиной гибели которых может быть разлив мазута. Об этом сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа».

Одну азовку нашли в станице Благовещенской. На теле животного и в дыхале видны следы мазута. Кроме того, три туши давно погибших дельфинов волонтеры обнаружили на Бугазской косе, в Сукко и в Варваровке. Несвежее тело азовки со следами травм нашли в Кабардинке – без мазута.

Очевидцы также сообщали о восьми погибших дельфинах в Новороссийске в Алексино. С помощью фото и видео подтверждена гибель семи животных, это значит, что речь идет о массовом выбросе. Волонтеры по прибытии обнаружили и осмотрели пять азовок.

«Выброс считается массовым при условии, когда минимум два китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!» – подчеркнули в центре.

Всего с 15 декабря 2024 года (с момента ЧС) по 22 декабря зафиксировано 10 случаев гибели дельфинов, причиной которых может быть разлив мазута.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в результате шторма, произошел разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим ЧС. Сообщалось, что в море попало несколько тонн мазута.

Возбуждено два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ) и нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Анапа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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