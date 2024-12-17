Мазут после крушения танкеров вынесло на побережье Кубани – загрязнены пляжи в Анапе

Мазут, разлившийся после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, вынесло на побережье Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Нефтепродукты покрыли часть пляжей в Анапе и прибрежную полосу в Темрюкском районе.

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В двух муниципалитетах начали работу оперативные штабы. Для ликвидации последствий загрязнения направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС России, рассказал губернатор, добавив, что на помощь пришли волонтеры.

«От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. При необходимости количество сил и средств увеличим», – уточнил Кондратьев.

Ранее сегодня в соцсетях появились кадры, на которых видно, как черная жижа покрыла пляж «Жемчужина России» в курортном поселке Витязяво в Анапе. Также сообщается, что в станице Тамань к берегу прибило бакланов, испачканных в мазуте. Птицы не могут самостоятельно взлететь, рассказала местная жительница телеканалу «Вести Крым». По словам женщины, она попыталась спасти нескольких птиц.

Напомним,15 декабря в Керченском проливе во время сильного шторма волны повредили два танкера – «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Они суммарно перевозили около 8,6 тыс. т мазута. На борту танкеров находились 13 и 14 человек соответственно. У танкера «Волгонефть 212» разломился корпус и затонула корма. С судна удалось спасти 12 моряков, один член экипажа погиб. Второй танкер после полученных повреждений лег в дрейф и затем сел на мель в 80 метрах от берега около порта Тамань Краснодарского края. Утром 16 декабря с танкера эвакуировали всех членов экипажа.

На месте ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты Росприроднадзора оценивают масштаб загрязнения в Керченском проливе. Накануне вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что, предварительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

Согласно данным спутникового мониторинга, из поврежденных танкеров в акваторию Черного моря могли попасть порядка 3 тыс. тонн мазута, сообщал ТАСС со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергея Станичного.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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