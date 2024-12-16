Спасены все члены экипажа второго поврежденного в Керченском проливе танкера «Волгонефть»

МЧС России сообщило о завершении эвакуации экипажа поврежденного и севшего на мель танкера «Волгонефть 239» в Керченском проливе. «Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее МЧС сообщало, что дрейфующий «Волгонефть 239» сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Накануне спасательную операцию на танкере приостановили из-за непогоды. В ведомстве отмечали, что на судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

15 декабря в Керченском проливе во время сильного шторма волны повредили два танкера – «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту судов находились 13 и 14 человек соответственно.

«Волгонефть 212» сел на мель и разломился пополам. С судна удалось спасти 12 моряков, один член экипажа погиб. Моряков доставили в больницу Анапы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Второй танкер после полученных повреждений лег в дрейф и затем сел на мель в 80 метрах от берега около поселка Волна Краснодарского края.

На месте терпящих бедствие танкеров произошел разлив нефтепродуктов. Суда перевозили суммарно около 8,6 тыс. т мазута. Специалисты Росприроднадзора устанавливают объем загрязнения в Керченском проливе после крушения танкеров.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта после крушения танкеров. Одно из них было переквалифицировано на более тяжкую статью из-за гибели члена экипажа «Волгонефть 212». Расследование проводится по на ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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