В Керченском проливе потерпели крушение два танкера: погиб один моряк, идет спасательная операция

Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма. По данным МЧС РФ, танкер «Волгонефть 212» после полученных повреждений сел на мель, «Волгонефть 239» также получил повреждения и лег в дрейф. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. Проводится спасательная операция. На данный момент известно о гибели одного моряка с судна «Волгонефть 212».

Информация о количестве моряков на борту танкеров разнится. По данным Росморречфлота, на борту судна «Волгонефть 212», перевозившего около 4300 тонн мазута, находились 15 членов экипажа, на борту второго танкера – команда из 14 человек, передает ТАСС. В то же время МЧС сообщало, что на борту танкеров находились 13 и 14 человек соответственно.

Как пишет телеграм-канал Mash, танкер «Волгонефть 212» разломился пополам. По последним данным МЧС, с судна удалось спасти 12 моряков, один член экипажа погиб.

Операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» продолжается, к месту происшествия направлены два буксира и два вертолета.

В каком объеме произошел разлив нефтепродуктов на месте терпящих бедствие танкеров, пока неизвестно. В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте. Росприроднадзор проводит замеры для оценки ситуации с разливом топлива.

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие нефтепродукты», – говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Информация по пострадавшим уточняется, сообщили в ведомстве. Следствие даст оценку действиям экипажа в сложных метеорологических условиях и судовладельцам на предмет технического состояния и обслуживания танкеров.

Обновлено. Следственный комитет переквалифицировал на более тяжкий состав уголовное дело, возбужденное после крушения танкера «Волгонефть 212», в связи с гибелью одного члена экипажа. Дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека), сообщило ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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