Мазутом загрязнено 49 км побережья Кубани: пляжи Анапы чистят тысячи спасателей и волонтеров

На береговой линии в Анапе и Темрюкском районе Кубани зафиксированы новые выбросы мазута с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Зона загрязнения нефтепродуктами Черноморского побережья выросла до 49 километров, информирует оперативный штаб Краснодарского края. Накануне сообщалось, что мазут попал на 35 километров территории пляжей.

По информации МЧС, группировка ведомства патрулирует 70 км побережья в районе разлива нефтепродуктов. «В Темрюкском и Анапском районах очищаются 49 км береговой линии», – говорится в сообщении ведомства. На месте ЧС работают более тысячи человек, а также свыше 100 единиц техники, отметили в МЧС. В свою очередь, мэрия Анапы сообщила, что в работах по расчистке пляжей города-курорта сегодня задействованы более 4 тысяч волонтеров.

Со вчерашнего дня от мазута очищено около 4 километров береговой линии. «На отдельных участках сотрудники МЧС работали всю ночь. В Анапе на Бугазской косе установили ограничивающие боны», – сообщила пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края. Собранную мазутно-песчаную смесь доставляют к месту утилизации в Абинском районе Кубани.

В анапском поселке Витязево на базе волонтерского штаба открыли пункт спасения птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов, сообщили в мэрии города. Там пернатых отмывают от мазута, оказывают всю необходимую помощь.

Накануне губернатор края Вениамин Кондратьев пообещал, что все пляжи к началу курортного сезона будут очищены. «Что касается курортного сезона, для нас это важная составляющая экономики региона. Мы прекрасно понимаем, что мы никак не можем сделать так, чтобы к курортному сезону нефтепродукты были на пляжах, и их точно не будет. Я могу вас в этом заверить», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Анапа, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube