Путин: При ликвидации экологической катастрофы в Черном море важно не упустить время

Президент России Владимир Путин назвал экологической бедой последствия крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы убрать все нефтепродукты, которые появляются на береговой полосе в Краснодарском крае. По словам президента, вытекло 40% топлива, «часть танкеров подтоплена», и необходимо уже сейчас думать о том, как поднимать их. Путин рассчитывает, что время при ликвидации последствий ЧП с танкерами не будет упущено.

Как отметил глава государства, правоохранительные органы дадут оценку действиям капитанов танкеров. Причиной аварии могло стать нарушение мер безопасности капитанами во время шторма – они не увели суда в укрытия. «Некоторые суда ушли в укрытие – с ними все нормально. А эти не ушли и на якорь встали не там, где было положено», – сказал Путин.

По словам президента, решение проблемы с разливом топлива разбито на этапы. Сейчас, по словам главы государства, стоит задача – собрать все нефтепродукты, которые появляются на берегу. При необходимости нужно развернуть дополнительную группировку на месте ЧС.

При этом он отметил, что часть мазута из-за низких температур осядет на дно и поднимется на поверхность только в мае. «Поэтому важно уже сейчас готовиться к тому моменту, когда температура воды повысится. Нужно уже сейчас думать о том, что делать с подъемом [танкеров], укреплять, чтобы ничего не вытекало, потом вытаскивать на берег… Это большая работа», – указал он.

«Рассчитываю, что время не будет упущено», – заключил Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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