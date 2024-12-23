Мазут снова выбросило почти на все ранее убранные пляжи Анапы

Новые выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров были зафиксированы после ночного шторма на побережье в Анапе практически на всех участках, где велась активная уборка. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, в зоне чрезвычайной ситуации в Анапе после шторма обследовано 23 км береговой полосы, где фиксировали загрязнения. «Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Фиксируют загрязнения разного масштаба – от мелких вкраплений до пятен и луж от 3 до 50 кв. м», – говорится в сообщении. Так, повторные выбросы нефтепродуктов произошли в районе реки Можепсин, на береговой линии станицы Благовещенской, а также на пляже Джемете.

Специалисты и волонтеры с раннего утра возобновили уборку прибрежной зоны. Также продолжается вывоз собранных ранее мешков с загрязненным песком. В оперштабе уточнили, что после прошедшего ночью шторма они почти не пострадали.

По данным главы Минприроды РФ Александра Козлова, прибывшего сегодня в Анапу, в ликвидации последствий ЧС задействованы более 10 тыс. человек, работает 366 единиц техники. «Сейчас основное внимание направлено на два участка: Благовещенская – Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы. Вывезли уже больше 14 тысяч тонн загрязненного песка», – рассказал министр. По его словам, специалисты прогнозируют, что объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн.

В свою очередь, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо выработать решение, которое позволит остановить выброс нефтепродуктов из танкеров. «Это ключевая задача, чтобы повторных выбросов больше не было, и труд людей не был напрасным», – подчеркнул он.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», произошел разлив топлива. После ЧП с танкерами мазутом загрязнено около 50 км побережья от Темрюкского района до Анапы. Сотрудники МЧС вместе с волонтерами очистили 39 км береговой линии. В Анапе введен режим ЧС.

Анапа, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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