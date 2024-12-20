С пляжей Кубани собрали более 3 тысяч тонн песка с мазутом – очищено 20 км береговой полосы

С пляжей Краснодарского края собрано более 3,3 тыс. т загрязненного мазутом песка и грунта после разлива нефтепродуктов с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, в порту Анапы сорбентом обработано 100 кв. м. акватории, собрано 4 т нефтесодержащей жидкости. На месте ЧС работают более 6 тыс. спасателей МЧС и волонтеров, а также более 250 единиц техники.

За два дня очищено 19,6 км береговой линии от Темрюкского района до Анапы, уточнило МЧС. Также волонтеры спасли 176 пострадавших от разлива мазута птиц.

Как сообщает мэрия Анапа, в Темрюкском районе работы завершаются, специалисты перемещаются на территорию Анапы.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. В результате ЧП погиб один член экипажа «Волгонефть-212», остальных эвакуировали. В море, по оценкам специалистов, попало не менее чем 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут вынесло на пляжи в Темрюкском и Анапском районах Кубани. Зона загрязнения составила почти 50 километров.

Анапа, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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