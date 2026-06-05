Уровень Каспийского моря приблизился к минимуму за 200 лет

Уровень воды в Каспийском море продолжает снижаться. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении по случаю Всемирного дня окружающей среды.

«Дефицит водных ресурсов вызывает серьезную озабоченность не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Снижение уровня Каспийского моря, приближающееся к историческому минимуму за последние два столетия, наглядно свидетельствует о всей серьезности данной проблемы», – сказал глава государства.

По его словам, экологическая ситуация оказывает разрушительное воздействие не только на экосистемы, но и на устойчивое развитие, здравоохранение, условия жизни и процветание государств.

«Благополучие будущих поколений напрямую зависит от того, насколько эффективно мы противостоим этим вызовам сегодня. Мы являемся свидетелями того, как по всей стране учащаются как наводнения, так и засухи», – отметил Алиев, добавив, что власти Азербайджана реализуют масштабные инициативы в области защиты окружающей среды.

Баку, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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