Третий танкер «Волгонефть» подал сигнал бедствия в Черном море – утечки мазута в море нет

Третий танкер из серии «Волгонефть» с мазутом подал сигнал бедствия в Черном море вблизи порта «Кавказ» в ночь на вторник, 17 декабря. Об этом сообщают «Интерфакс» и РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника «Интерфакса», танкер «Волгонефть 109» подал сигнал бедствия из-за трещины на борту. В настоящее время судно находится на якорной стоянке, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Там добавили, что «ситуация не критичная».

Телеграм-канал Baza сообщает, что на борту «Волгонефть-109» 4 тыс. тонн мазута. У танкера, по данным капитана судна, нарушена герметичность четвертого грузового танка и мазут вытекает в балластный танк. Герметичность самого корпуса судна не нарушена, утечки нефтепродуктов в море нет.

По информации источников канала, на борту танкера находятся 14 членов экипажа, им ничего не угрожает. Капитану было предложено эвакуировать экипаж, однако он отказался и попросил сменить якорную стоянку – «Волгонефть-109» в настоящее время находится в районе поселка Кучугуры юго-восточнее мыса Пекло, отмечается в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение два танкера – «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Они суммарно перевозили около 8,6 тыс. т мазута. На борту танкеров находились 13 и 14 человек соответственно. С танкера «Волгонефть 212» удалось спасти 12 моряков, один член экипажа погиб. Со второго танкера спасли всех членов экипажа. В результате крушения судов произошел разлив нефтепродуктов. Утром 17 декабря загрязнение достигло побережья Краснодарского края. Мазутом залиты песчаные пляжи от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе – нефтепродуктами загрязнены более 30 км побережья. В очистке побережья от мазута, по последним данным МЧС, задействованы более 400 сотрудников ведомства и свыше 60 единиц техники. Им помогают местные жители и волонтеры.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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