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Вторник, 24 декабря 2024, 21:42 мск

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Мазут из Керченского пролива угрожает побережью Крыма

Разлив мазута в Черном море может достичь берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива из-за смены ветра в районе крушения танкеров. Об этом говорится в сообщении Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Вечером 23 декабря ветер изменился на восточный, что может привести уже к загрязнению берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива. Именно на этот район следует обратить особое внимание», – цитирует выводы ученых «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Нефтепродукты загрязнили побережье Краснодарского края. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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