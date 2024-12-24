На побережье Кубани обнаружили 19 погибших дельфинов

В период с 15 по 23 декабря на побережье Черного моря в Краснодарском крае выявили 19 мертвых дельфинов. Причиной их гибели мог стать разлив мазута в Керчинском проливе.

По данным на утро 24 декабря в Новороссийске зафиксировали гибель четырех азовок в Алексино, трех – на Волочаевском пляже, одной – на Суджукской косе.

«Все особи без следов мазута, свежие, упитанные. Осмотр и предварительные исследования показали, что признаков истощения, заболеваний, следов прилова и травм нет», – рассказали в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа» в свом тг-канале.

По словам специалистов, наиболее вероятной причиной гибели дельфинов могла стать острая интоксикация.

В Анапе одну азовку с фрагментами мазута на теле обнаружили в станице Благовещенской. Одну белобочку нашли в Веселовке – причиной ее гибели стал не мазут, сообщают новости «Кубань-24».

Еще одну погибшую азовку обнаружили на береговой полосе в Джубге. Дельфин был истощен, следов мазута на нем не зафиксировали.

В центре спасения дельфинов отметили, что необходимо проводить официальные государственные исследования, чтобы подтвердить причину гибели, а также подсчитать ущерб, причиненный морской экосистеме.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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