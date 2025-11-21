В Бразилии 13 человек отравились продуктами горения на конференции ООН по климату

В Бразилии 13 человек отравились угарным газом на конференции ООН по климату.

Пожар произошел в одном из павильонов. Помещение заволокло дымом. Потребовалась эвакуация. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя на площади шесть квадратных метров.

Медицинская помощь понадобилась 13 пострадавшим. Они отравились продуктами горения.

Причины пожара устанавливаются. Предположительно, к возгоранию привело замыкание в осветительных приборах.

Конференции ООН по климату проходит в Белене на севере Бразилии с 10 по 21 ноября.

Бразилиа, Зоя Осколкова

