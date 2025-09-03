Вокруг Байкала предложили сделать зону свободы от пластика

Вокруг Байкала предлагают запретить использование пластиковой одноразовой посуды. С инициативой выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Мы за то, чтобы не было пластика, который действительно наносит урон. Когда валяются одноразовые стаканчики, тарелочки, когда возле общепита выбросили мусор в урну, ветром раздуло, он разлетелся. Мы за то, чтобы одноразовой посуды в Центральной экологической зоне в общепите не было», – пояснил глава региона в интервью РКБ.

По словам Цыденова, в ходе обсуждений решения проблемы загрязнения Байкала поступают и «экстремальные» предложения. Например, запретить пластиковую одноразовую упаковку и пакеты на всей Байкальской природной территории. Однако в это понятие входит практически вся Бурятия, часть Иркутской области, часть Забайкальского края. На этой территории проживает больше миллиона человек.

В итоге глава Бурятии пришел к выводу, что излишними запретами можно только «создавать социальное напряжение, негативные условия проживания местного населения», но при этом не решить вопрос.

Поэтому Цыденова предлагает внести в зону запрета только Центральную экологическую зону Байкальской природной территории (от 20 до 40 км). В нее входит озеро Байкал с островами, прилегающая к Байкалу водоохранная зона, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру.

