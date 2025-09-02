Еще 13 городов России включены в программу по снижению выбросов в атмосферу

Правительство России включило еще 13 городов в федеральный проект «Чистый воздух», в рамках которого в населенных пунктах будут реализовываться комплексные планы по снижению выбросов в атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение уже подписано главой правительства Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, в экологическую программу попали Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Курган, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Черемхов, Петровск-Забайкальский, Астрахань, Барнаул, Махачкала и Кызыл.

Меры по снижению выбросов в атмосферу предполагают модернизацию промышленных предприятий, перевод частных жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, модернизацию ТЭЦ и котельных, закупку экологичных моделей общественного транспорта, а также ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей.

«Все это в конечном итоге позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию», – сообщили в правительстве.

Отмечается, что мероприятия будут реализованы за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. На сегодняшний день комплексные планы по снижению выбросов утверждены для 16 российских городов.

