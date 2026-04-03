В Швеции задержали судно по подозрению в экологическом преступлении

В Швеции задержали танкер по подозрению в разливе нефти. Об этом сообщил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

«Судно задержано и подозревается в совершении экологических преступлений после разлива нефти к востоку от [острова] Готланд, в шведской экономической зоне», – написал Карл-Оскар Болин на своей странице в соцсети.

По его словам, если бы утечка была более масштабной, это могло бы привести к серьезным последствиям для морских экосистем и побережья Швеции.

В настоящее время береговая охрана не видит угрозы выброса нефтепродуктов на берег. При необходимости специалисты готовы оперативно принять меры по ликвидации разлива.

Стокгольм, Зоя Осколкова

