российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 05:28 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Швеции задержали судно по подозрению в экологическом преступлении

В Швеции задержали танкер по подозрению в разливе нефти. Об этом сообщил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

«Судно задержано и подозревается в совершении экологических преступлений после разлива нефти к востоку от [острова] Готланд, в шведской экономической зоне», – написал Карл-Оскар Болин на своей странице в соцсети.

По его словам, если бы утечка была более масштабной, это могло бы привести к серьезным последствиям для морских экосистем и побережья Швеции.

В настоящее время береговая охрана не видит угрозы выброса нефтепродуктов на берег. При необходимости специалисты готовы оперативно принять меры по ликвидации разлива.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Экология

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа, Нефть и газ, Экология,