В Швеции задержали судно по подозрению в экологическом преступлении

В Швеции задержали танкер по подозрению в разливе нефти. Об этом сообщил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.
«Судно задержано и подозревается в совершении экологических преступлений после разлива нефти к востоку от [острова] Готланд, в шведской экономической зоне», – написал Карл-Оскар Болин на своей странице в соцсети.
По его словам, если бы утечка была более масштабной, это могло бы привести к серьезным последствиям для морских экосистем и побережья Швеции.
В настоящее время береговая охрана не видит угрозы выброса нефтепродуктов на берег. При необходимости специалисты готовы оперативно принять меры по ликвидации разлива.
Стокгольм, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»