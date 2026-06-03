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МИД России: США отстранились от решения украинский проблемы

Фото: Reuters

Вашингтон проявляет некую отстраненность от решения украинской проблемы, несмотря на открытость Москвы к диалогу по этой теме. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

«Возможность продолжения переговоров с США по урегулированию на Украине зависит от той политической линии, которую администрация Трампа сегодня для себя избрала… Уже не один раз на ответственном политическом уровне с нашей стороны направлялся в Вашингтон сигнал, что мы отмечаем некую отстраненность американцев от этого процесса», – уточнил Рябков.

По его оценке, можно давать разные толкования этому обстоятельству, одно из них – это занятость американских переговорщиков Ближним Востоком. «Но есть и другие объяснения этому явлению», – пояснил Рябков.

Накануне в Кремле заявили, что конфликт на Украине можно завершить до конца суток, если глава киевского режима прикажет вооруженным формированиям покинуть российские регионы.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года – война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, и об этом говорил президент… Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», – отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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