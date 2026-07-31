Не менее 8 человек ранены при атаке ВСУ на автобус Краснодар – Донецк

Как минимум восемь человек получили ранения при атаке ВСУ на рейсовый автобус, следовавший из Краснодара в Донецк. Один из них помещен в реанимации. Об этом сообщил глава Амвросиевского округа ДНР Игорь Лызов.

Чиновник уточнил, что украинские боевики ударили по автобусу сегодня в 04:15 вблизи поселка Кутейниково на востоке ДНР. «Пострадали восемь-девять человек», – цитирует Лызова ТАСС.

По данным главы округа, один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Обновлено. Позже в Минздраве ДНР уточнили, что при ударе ВСУ пострадали 8 человек. «Один человек находится в тяжелом состоянии, трое – средней степени тяжести. Еще четверо пострадавших лечатся амбулаторно», – отметили в ведомстве.

Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника автобус в донецкой Горловке, ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей.

Донецк, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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