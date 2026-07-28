В ДНР пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу

В Донецкой Народной Республике пять человек получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Украинские боевики нанесли удар по пассажирскому транспорту в Никитовском районе Горловки.

«Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», – сообщил мэр города Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что в белгородском Шебекине ВСУ утром атаковали с помощью беспилотника рейсовый автобус, пострадали 19 мирных жителей.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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