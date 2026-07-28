Автобус подвергся атаке БПЛА в белгородском Шебекине – ранены 19 человек

В городе Шебекино Белгородской области ВСУ утром атаковали с помощью беспилотника рейсовый автобус, пострадали 19 мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его информации, 18 пострадавших доставлены в Шебекинскую районную больницу, у 15 из них осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненых перевезут в больницы Белгорода. При необходимости пострадавшие будут переведены в федеральные медицинские учреждения, добавил Шуваев.

В результате атаки повреждения получили автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковушка, уточнил врио главы региона.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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