ВС РФ нанесли мощный удар по логистическим центрам в Киеве и Киевской области

Вооруженные силы России в ночь на среду, 5 августа, нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности по целям в Киеве и Киевской области, связанным с ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате удара были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и военных грузов, а также в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в Черном море южнее Одессы были поражены три сухогруза с вооружениями и военным имуществом для ВСУ.

По данным украинских СМИ, в Киеве начались масштабные пожары в промзонах после серии ночных ударов ракетами и реактивными дронами. Отмечается, что в числе пораженных объектов множество складов логистических компаний и маркетплейсов. Удары также пришлись по логистическому центру «Новой Почты» в районе Жуляны. Склады горят в Голосеевском и Киево-Святошинском районах города. Кроме того, пожары зафиксированы в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах Киева. Также под удар попали промышленные объекты в Днепровской промзоне Киева. Кроме того, горят складские помещения в Броварах, поселке Великая Дымерка, селах Квитневое и Перемога, селе Чайка под Бучей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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