Армия России освободила еще четыре населенных пункта в зоне СВО

Сразу четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции перешли под контроль российских сил за минувшие сутки. Как сообщается в сводке Минобороны, бойцы ВС России заняли населенные пункты Могрица и Малая Слободка в Сумской области, Юрченково в Харьковской области и Красноярское в Донецкой народной республике.

По данным ведомства, из сел Могрица, Малая Слободка и Юрченково противника выбили подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах города Сумы и населенных пунктов Кияница, Уланово, Рыжевка, Иволжанское, Угроеды Сумской области. В Харьковской области российские военные атаковали врага у Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белого Колодезя.

Поселок Красноярское в ДНР освободили бойцы группировки войск «Центр». Населенный пункт расположен примерно в 2 км северо-западнее города Белицкое, о взятии которого Минобороны сообщило 23 июля. В 4 км севернее Красноярского северу от Шевченко находится город Доброполье – последний крупный опорный пункт ВСУ на западе ДНР.

Подразделения группировки также нанесли удары по ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Анновка, Водянское, Матяшево, Сергеевка и Доброполье в ДНР.

Тем временем бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину украинской обороны и поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Романки, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Зарница, Долинка и Червоный Яр Запорожской области.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, ударив по ВСУ в районах Щуровки, Аркадевки, Нечволодовки Харьковской области, Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана в ДНР.

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Молочарка, Николаевка, Никаноровка, Веролюбовка, Николайполье, Алексеево-Дружковка и Славянск в ДНР.

Потери ВСУ в результате действий российских военных на всех фронтах спецоперации составили до 1335 боевиков.

Вместе с тем российская армия уничтожила в зоне СВО пусковую установку ЗРК «Печора», а также поразила складам вооружения, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, связанные с ВСУ, и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 143-х районах.

Средствами ПВО сбиты 712 вражеских беспилотников самолетного типа,13 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы HIMARS.

Москва, Наталья Петрова