Важный населенный пункт в ДНР – город Белицкое, расположенный между городами Красноармейск и Доброполье, – перешел под контроль российских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки «Центр» освобожден населенный пункт Белицкое Донецкой Народной Республики», – сказано в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, штурмовые подразделения группировки «Центр», в том числе на бронетехнике, 22 июля завершили освобождение города Белицкое.

Подчеркивается, что сейчас город находится под контролем российских войск. Российские бойцы в настоящее время проводят мероприятия по поиску и ликвидации украинских военнослужащих, прячущихся поодиночке в подвалах зданий, добавили в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило о взятии поселков Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области. Операцию по освобождению этих населенных пунктов провели подразделения группировок войск «Север» и «Восток».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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