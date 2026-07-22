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ВС РФ освободили два поселка в Харьковской и Запорожской областях

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВС РФ взяли под контроль еще два поселка в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельное Харьковской области», – говорится в сообщении.

На этом направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Черноглазовка.

Восточная группировка войск в ходе наступления освободила населенный пункт Благодатное Запорожской области.

Кроме того, на этом направлении бойцы ВС РФ ударили по живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Покровское Днепропетровской области, Омельник, Неженка и Червоный Яр Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса «Нептун», логистическим центрам, цехам производства БПЛА большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили девять авиабомб и 808 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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