В Минобороны РФ рассказали о продвижении российских войск в зоне СВО

Бойцы российской армии наступают в зоне спецоперации по всей линии фронта. Тем временем, артиллерия, авиация и войска БПЛА продолжают наносить удары вглубь территории Украины по объектам, используемым в интересах ВСУ. О ситуации на всех направлениях рассказали в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Стецковки и Вольной Слободы Сумской области, а также Веселого, Захаровки, Белого Колодезя и Водяного Харьковской области.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и теснит врага в районах Малеевки, Благодатовки, Моначиновки, Староверовки Харьковской области, Святогорска и Щурово Донецкой Народной Республики.

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах Николаевки, Николайполья, Краматорска, Кондратовки, Дружковки, Ижевки и Ореховатки Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и атакуют бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное, Марьевка, Золотой Колодезь, Грузское Донецкой Народной Республики, Гавриловка, Ивановка и Чугуево Днепропетровской области.

Восточная группировка войск продвинулась в глубину обороны противника и ударила по врагу в районах Коломийцев, Васильковки Днепропетровской области, Барвиновки, Мировки, Благодатного, Любицкого, Новосолошино и Широкого Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка Запорожской области, Новоалександровка и Ингулец Херсонской области.

Авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 12 авиабомб и 926 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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