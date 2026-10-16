Армия России освободила Варваровку и Николаевку в Харьковской области

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. Под контроль ВС РФ перешли еще два поселка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Вчера установлен контроль над населенными пунктами Варваровка и Николаевка. «Все попытки противника вырваться из окружения пресечены», – добавили в оборонном ведомстве.

Таким образом, российские силы за прошедшую неделю установили контроль над 12 поселками в зоне СВО. Ранее сообщалось об освобождении Лукашово, Лобановки, Резниково, Купино, Нефедовки и Черного в Харьковской области, Новотроицкого, Петровского и Лидино в ДНР, а бойцы группировки войск «Восток» установили контроль над Никольским в Запорожской области.

Кроме того, с 10 по 16 октября ВС РФ нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК, логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, места производства и хранения БПЛА, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО за этот период перехватили семь авиабомб, два снаряда системы HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», ракету большой дальности «Нептун» и 5695 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова