Российские военные взяли под контроль два поселка в Харьковской области

Российские силы продолжают наступление в зоне спецоперации. В Министерстве обороны сообщили о переходе под контроль ВС РФ еще двух поселков в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное», – говорится в сообщении.

Продолжаются бои за освобождение Николаевки и Варваровки. В ходе расширения внешней зоны контроля российские военные ведут бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино.

Кроме того, армия России наносит удары по опорным пунктам противника в районах Федоровки и Малого Бурлука, поражены живая сила и техника врага в районах населенных пунктов Липцы, Великие Проходы, Замуловка, Широкое, Заречное, Першотравневое, Курганное, Великий Бурлук, Высокий и Гонтаровка.

Центральная группировка войск продолжает зачистку Доброполья в ДНР. Штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западной части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. «В течение суток освобождено 31 здание, уничтожено до 15 украинских военнослужащих», – отметили в оборонном ведомстве.

За последние сутки авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска ВС РФ нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 342 дрона самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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