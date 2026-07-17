ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по портам и военным объектам на Украине

Российские войска за последнюю неделю нанесли 19 групповых ударов, целями которых стали объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Тем временем, подразделения войск ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

«С 11 по 17 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.

В результате поражены объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный» и «Днепро-Бугский», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В течение недели поражено 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

Кроме того, под удары попали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Подразделения группировок войск «Восток», «Север», «Запад», «Центр», «Южной» и «Днепр» продолжили наступление в зоне СВО, продвинулись в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в разных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.

«В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск «Север» взят под контроль населенный пункт Бачевск Сумской области», – добавили в МО.

За тот же период средства противовоздушной обороны перехватили 68 управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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