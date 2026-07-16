Минобороны РФ: российские войска наступают на всех направлениях в зоне СВО

Российская армия наступает на всех направлениях линии фронта. Артиллерия, авиация и войска БПЛА продолжают наносить удары вглубь территории Украины по объектам, используемым в интересах ВСУ. О ситуации в зоне спецоперации рассказали в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Могрицы, Новой Сечи, Рыжевки, Садков и Уланово Сумской области, а также Захаровки, Казачей Лопани и Юрченково Харьковской области.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и теснит врага в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Подлиман, Студенок Харьковской области, Волчьий Яр, Маяки, Святогорск и Щурово Донецкой Народной Республики.

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах Васютинского, Веролюбовки, Дружковки, Ижевки, Краматорска, Никаноровки, Николаевки и Славянска Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и атакуют бригады ВСУ в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.

Восточная группировка войск продвинулась в глубину обороны противника и ударила по врагу в районах Вольного, Коломийцев, Маломихайловки, Подгавриловки, Просяной Днепропетровской области, Долинки, Любицкого, Никольского и Новосолошино Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов Запорожской области и Ингулец Херсонской области.

Авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь авиабомб, пять реактивных снарядов HIMARS и 802 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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