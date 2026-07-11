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ВС РФ нанесли групповые удары по Киеву и Одессе

Фото Минобороны РФ

Минувшей ночью российская армия атаковала инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили более 170 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Целью атак стали предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении дронов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

В целях безопасности Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Сочи, Краснодара, Геленджика, Пскова, Ярославля, и столичном Внуково.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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